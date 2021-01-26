【附購買連結】HK-M 金牛座Lv3口罩 獨立包裝售$99/30個

香港口罩廠的星座口罩，終於出到金牛座口罩。



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今次新的金牛座口罩，大膽採用綠色配黃金色金牛座圖案而成，感覺特別。口罩是採用 Level 3 規格、支援 3E>99%，售價為 $99/30 個。開售日期為 1 月 26 日早上 11 點於網上，和中午 12 時於門市發售。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。