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【租務糾紛】業主突勒令撤走露天座位　將軍澳商場租戶：最少跌七成生意

業界頭條 21:07 2021/01/25

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「戀上台式料理」經理文先生直言如果撤走室外座位，生意必大跌 7 成。

將軍澳有商場出現租務糾紛，有食肆指出收到租務部通知，需 7 日內清走戶外枱櫈。有商場租戶坦言，若撤走戶外座位生意最少跌 7 成，新冠肺炎疫情下雪上加霜。

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唐俊街 21 號翩滙坊商場地下共有 6 間食肆，「戀上台式料理」經理文先生表示，商場租務部近日突然發電郵通知底層租戶，要求他們在 7 日內清走戶外枱櫈，否則有權清理。他說：「當時租的時候我們有簽協議，指戶外枱櫈可供我們使用，但原來條款指的『使用』不包括『經營』，所以便出現了今次爭拗。」

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文先生表示，餐廳開業時便開始申請露天飲食牌照，惟拖了 1 年多都仍未批准，向食物環境衞生署反映又石沉大海，現在只能跟商場租務處繼續商討。他嘆息若然撤走戶外枱櫈生意最少跌 7 、8 成，餐廳無以為繼。

他說：「因為新冠肺炎疫情關係，大部分顧客都不敢坐室內，室外通風會較吸引，且我們是寵物友善餐廳，帶寵物的客人可以選擇在室外用餐，只餘下室內座位的話便不能夠讓動物進入了，又會少一班客人。到時人流劇減，餐廳少了吸引力，會愈來愈難做生意。」

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撰文 : 陳文政

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