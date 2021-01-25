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hket x SME《中小企季度意見問卷調查》

特約 18:45 2021/01/25

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現今數碼轉型已成為中小企營商的生存之道，以提升競爭優勢。為針對各中小企商家、Startup 創業者、打工仔和自由工作者提供最齊全的香港中小企業界情報、營銷策略、企業管理方案、政府政策、企業科技趨勢等等...

 hket.com 編委會會根據問卷中第 21 題「閣下最希望政府可以為香港企業增設什麼支援？試分享原因。」，最敢言及答案最有見地的 50 位，即可獲得 HK$50 咖啡券乙張。

立即成為 HKET 會員參加！

截止日期：2021 年 2 月 7 日 (日) 下午 6 時

－－－－－－－－
活動條款及細則︰
• 只限香港居民參加。
• 每人及每個登記電郵帳戶只限參加一次，重複填寫將視為無效。
• 問卷中的第 1 至 20 題屬必須回答的題目，而第 21 題則屬選擇性填寫題目，如欲贏取本問卷調查獎品，則必須連同第 21 題問題一併作答；否則閣下的寶貴意見仍可以送出，作為我們日後改進的參考，惟不能擁有參加本活動贏取獎品的機會；
• hket.com 編委會會根據問卷中第 21 題「閣下最希望政府可以為香港企業增設什麼支援？試分享原因。」作評審，意見的建設性作決定遊戲獎品分配，最敢言及最有見地的 50 位，即可獲得 $50 咖啡券乙張；
• 活動截止日期時間為 2 月 7 日(日) 下午 6 時，以 hket.com 系統時間為準。
• 得獎名單將於遊戲活動完結後 1 個月內於 hket.com 公布；得獎者會於得獎名單公布後的 1 個月內，於閣下提供的電郵收到得獎確認信，領獎安排會詳列於確認信內。
• hket 不會對未能獲獎之參加者作個別通知。
• 如答案含不雅字眼、粗言穢語、誹謗、抄襲、暴力、色情、嘔心、人身攻擊、任何形式的歧視，或包含被 hket 認為不適當或有損 hket 形象的內容成份，參加者即被取消獲獎資格。
• 凡逾時提供資料/遞交之個人資料有錯漏或不正確，以致 hket 未能聯絡得獎者或核實得獎者的身份，其得獎資格將被取消，有關獎賞將一併作廢，其他參加者不能補上。
• 產品如因缺貨，hket 有權以同等價值的同級產品替代品。
• hket 恕不負責有關獎品及其相關服務之責任；得獎者因其參與是次活動或得獎之獎品而產生之任何費用或責任，須由得獎者自行承擔。
• hket 有權暫停、修訂或更改此等條款及關於是此活動的各項安排，並可隨時取消或中止活動，而毋須另行通知，亦毋須負任何法律責任。
• 如逾時仍未收到電郵，可電郵至 sme_mkt@hket.com 查詢。
• 資料傳送過程中產生任何問題，hket 恕不負責。
• 獎品圖片只供參考，一切以實物為準；獎品不能兌換現金或不可兌換其他產品。
• 有關遊戲的玩法詳情、條款及細則，一切以 hket.com 作準，一經遞交表格即表示同意並願意接受 hket 私隱政策與使用條款
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• 如有任何爭議，hket 保留最終決議權。

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