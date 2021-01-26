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【疫市直擊】水貨客消失藥房點算？上水龍豐轉賣年花搶「年宵」生意

業界頭條 15:25 2021/01/26

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一場新冠肺炎，令「水貨街」之稱的上水新康街一帶變得冷清，原本迫滿街道的「水貨客」亦逐漸消失。其中，在上水擁有多間分店的藥房集團「龍豐」，最近更售賣年花及一些民生用品撐住生意。

據 SME.hket 記者現場所見，龍豐集團位上水新康街的店舖最近售賣年花，品種則以蘭花為主，吸引不少街坊停留觀看，但按觀察真正購買的人不算太多。

年宵市場「重開」攤檔減半 網上花店：政策混亂過年部署全打亂見下頁】 

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

一呼百應齊抗疫？日本城開平台招花農賣年花見下頁】 

特區政府早前因應新冠肺炎疫情，宣布取消年宵市場。措施隨即引起多名花農不滿，其後政府終於「縮沙」，宣布重開 15 個年宵市場會安排作銷售年花，但攤檔數目減半，攤檔檔主可透過抽籤可免費使用場地。年宵市場將於 2 月 6 日（年廿五）至 2 月 11 日（年三十）期間開放。

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撰文 : 廖淑瑩

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