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【疫市營商】零售・航空業適用　香港 Hanson Robotics 將量產機械人

數碼轉型 11:49 2021/01/25

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新冠肺炎疫情令機械人應用增加， 研發人型機械人「Sophia」的 Hanson Robotics 表示，計劃今年頭半年將 4 款機械人量產並推出市場。外電指出， Hanson Robotics 認為，在新冠肺炎疫情下會對機械人業界帶來機遇，該公司人工智能機械人 Sophia 於 2016 年向市場展示並得到頗大迴響。

加入 AI 提高效率　機械人機場應用助防疫見下頁

Hanson Robotics 總部設於香港，其創辦人兼首席執行官 David Hanson 向記者表示，新冠肺炎令更多人想透過自動化以確保各人安全。

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Hanson Robotics 創辦人 David Hanson。（資料圖片）

David Hanson 亦指，機械人用途不限於醫療保健行業，亦可以為零售和航空業客戶提供幫助。他認為，現在各地隔離及保持社交距離的情況下，人性化的機械人可發揮作用。 David Hanson 指其目標今年可售出以千計的機械人。

港產消毒機械人配合人工智能　進軍日本助抗疫（有片）見下頁

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Photo：SazzadHossain@Flickr

撰文 : 彭振濠

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