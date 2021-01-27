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【一盒齊款】屈臣氏真正版賀年口罩登場! 兩大系列採全新印花 減價75折開售

業界頭條 00:06 2021/01/27

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屈臣氏之前新推的賀年版口罩，有人指是用舊口罩重新包裝推出，但今次廠方確實推出新款賀年成人口罩!
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

上次屈臣氏 WatsMask 推出的六福臨門賀年口罩，內含 :  粉紅、粉紫、深藍、玫瑰暗花和迷彩粉紅和粉紫口罩六款曾推出的口罩，但今次推出的屈臣氏 WatsMask 牛氣沖天賀年口罩和屈臣氏 WatsMask 花開富貴賀年口罩，採用全新印花設計，前者是兩色牛年設計，後者是粉紅和大紅的花瓣紋設計。

賀年口罩採用高防 Level 3 設計，全獨立包裝，一盒 30 個零售價為 $89.9，易賞錢會員價 $79.9，比之前的六福臨門賀年口罩售 $119 盒更平。

【其他內容】 【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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