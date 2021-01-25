【香港製造】手工香無市場？ 網銷 ・自助工作坊提升本土文創知名度

▲ 東南樓藝術酒店裏的自助香料陳列室。

新冠肺炎沒完沒了，文創行業受限聚令所限須叫停各類工作坊，大大影響營運，有公司與酒店合作推出自助工作坊，在疫情下開拓新宣傳渠道。

創辦於 6 年前的 okapi studio 核心業務為手工香，創辦人鄭志堅（Max）說：「除了製香和參加展覧推廣，我們也跟不同機構進行商業合作。例如我們在油麻地的東南樓藝術酒店就有自助式的沉香工作室，酒店住客可以在這裏自製香包，在 Staycation 熱門時成為了理想宣傳渠道，吸引到不少人『打卡』。我們將來在香港仔也會和蒲窩青少年中心合作，設有專門的社區空間與街坊接觸，希望經由五感體驗製作香味產品，讓街坊了解香的箇中樂趣，可惜新冠肺炎疫情嚴重，這類活動和工作坊都要暫停，自助形式反而更加幫到我們。」

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▲ 酒店住客可以自行調配喜歡的香氣。

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對於『香』， Max 直言大部份香港人都不會去主動了解，可能就是覺得香很老套，只有拜神時才會用，但其實衣食住行都會聞到各類香味，香早就融入生活之中，有極大的商業潛力，僅欠缺宣傳和教育。

okapi studio 在新冠肺炎疫情前積極舉辦社區探索及教學工作坊，例如教小朋友製作驅蚊包，可是受限於疫情，營運模式有所改變，現時僅可舉辦網上製香體驗班，以郵寄材料和網上教學的方法讓顧客製作屬於自已的手工香。

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為了令手工香可以持續發展，Max 除了在印度等地購入原材料外，他們亦在香港種植香料，近年更與香港農夫合作開拓香材農田，希望除了提供原材料外，可以拓展本地農田導賞等其他業務。說：「薄扶林村舞火龍也有和我們商討合作，因為舞火龍本身也有使用香，他們希望透過採用本地香令整件事更本土化，可見『香文化』的多面性。我們原定今年有幸參與拍攝一套關於香的紀錄片，可惜疫情下需要暫時擱置。希望疫情能夠快些過去，各項計劃能重回軌道。」

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