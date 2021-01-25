【管理Tips】疫情長期WFH變成無皇管？主管安排應避免3大錯誤

全球新冠肺炎疫情持續，遙距或在家工作（WFH）成為疫下的「新企業文化」，企業主管代表公司，要確保您的員工產生預期的結果，以下 3 個要點主管一定要知：

（1）不要低估員工能力。部分主管不相信員工在沒有受到嚴格監督的情況能積極工作，故建立嚴格規則。如要求長期開啟視像鏡頭，主管從屏幕中觀察他們一舉一動。不過此舉既無法提高生產力，更會破壞員工忠誠度，更破壞在家工作可能帶來的利益。

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你的管理風格反映簡單原則：

定義「完成工作」意思，主管有責任確保員工了解公司的期望；

定義每個員工的預期結果，或應該達到的業務價值。例如，部門應該知道客戶的期望，員工必須能夠執行操作，你應該知道如何執行該工作。

可視化計劃及進度的標準建議。設定項目期限為 1 星期至 1 個月之間，或建立較短的期限為目標；

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（2）員工具足夠責任感，毋須進行微觀管理。自我管理和自律是要發展的技能，這是對於遠程工作是成功至關重要，主管每天展示結果可促進員工的自律。

因此，主管每天舉行 1 次簡短會議，將會議應該簡短，例如，一位員工不超過 1 至 2 分鐘，或 9 位員工一組會議不超過 15 分鐘。如果員工需要任何幫助或計劃，或者需要討論障礙，則應該安排單獨的會議；

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（3）促進有效溝通。面對面交流是最有效的溝通方式，之後次依次為視像會議、電話會議、即時通訊工具、論壇、博客，以及效果最差的電子郵件。遙距工作缺點是缺乏面對面對話交流，主管應確保遠程團隊成員具有有效的溝通方式，員工如何操作這些軟件，所以主管應列出使用「遠程會議程式」的清單，當安排員工在家工作時，可打破部分員工的孤立感。

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