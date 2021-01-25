【封區餘波】油麻地封區政府不賠償  果欄・商販：請及早通知高抬貴手

油麻地佐敦上周六封區兩日，現在雖已解封，政府被各界狠批擾民又影響生意經營；有果欄商販及同區店舖表示，如若想連果欄都封，請先通知商戶，讓他們能夠減低損失。

九龍果菜同業商會副理事長張志祥今天 （ 1 月 25 日）早上接受電台訪問時表示指，如若政府決定封鎖果欄一帶，盼政府能提早３至４日通知商販，他們會以減少入貨量的方式減低損失。

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油麻地佐敦一帶封區，果欄早前雖然未受直接影響，但人流劇減，生意當刻大跌一半，再加上政務司長張建宗後來被問及會否向因封區而向受損失商戶賠償時斷然表示「一般不會向商戶賠償」，果爛商戶只好想辦法自救。

張志祥指出，臨近農曆新年果欄都會大手入貨，然而水果保質期不長，突然圍封令到散貨變慢，水果腐爛便會招致損失，另一方面，他又指果欄部份位置並無住宅大廈，人員流動性高，又有來自全港的零售商和運輸工人等，決定圍封之前必須三思。

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「佐敦指定區域」東至廟街、南至寧波街、西至新填地街、北至北海街，劃出「核心區域」，區域內約 70 幢大廈或構築物，不論是否有確診個案，均會被納入強制檢測公告。現時油麻地、佐敦的「受限區域」在圍封近 48 小時後已全面解封，檢測超過 7,000 人，並最終發現 13 宗確診個案。

在封區範圍的佐敦上海街的方太糕品店，早已自動停業「避禍」。東主方太表示：「一開檔就大排長龍，故因應疫情也不急於開店，星期日已休息，現時雪櫃正進行維修。雖然生意損失很大，始終員工街坊平安健康最重要。」

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