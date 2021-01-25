【一盒齊十款】HK99 PRO KF99 農曆新年版 真 3D FFP2 口罩售 $58盒

福港中西大藥行表示，HK99 PRO KF99 農曆新年版成人口罩本周再有貨到。



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HK99 PRO KF99 農曆新年版成人口罩每盒已齊 10 款賀年款式，包括恭賀新禧、財源滾滾、招財進寶、花樣年華、貳零貳壹、年年有餘、話頭醒尾、鴻運當頭、長「雙獅」守及花開富貴。口罩為香港製造，全立體設計，合歐盟 FFP2 水平，一盒 10 個售 $58。

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HK99口罩規格

- 細菌過濾效率 (BFE)≥99%* 及顆粒過濾效率(PFE) ≥99%*



- 防菌能力、阻擋細菌及粒子程度已達到歐盟 EN149:2001 FFP2 Level



- 4層結構高效過濾



- 外層：頂級水刺布



- 第二層：BFE及PFE≥99%熔噴布



- 第三層：BFE及PFE≥99%熔噴布



- 底層：SSS親膚布



- 一盒 10 個獨立包裝



- 香港製造

售價: $58

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。