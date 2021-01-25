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【一盒齊十款】HK99 PRO KF99 農曆新年版 真 3D FFP2 口罩售 $58盒

行內熱話 03:34 2021/01/25

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福港中西大藥行表示，HK99 PRO KF99 農曆新年版成人口罩本周再有貨到。
                      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

HK99 PRO KF99 農曆新年版成人口罩每盒已齊 10 款賀年款式，包括恭賀新禧、財源滾滾、招財進寶、花樣年華、貳零貳壹、年年有餘、話頭醒尾、鴻運當頭、長「雙獅」守及花開富貴。口罩為香港製造，全立體設計，合歐盟 FFP2 水平，一盒 10 個售 $58。

【其他內容】【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起
 

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HK99口罩規格

- 細菌過濾效率 (BFE)≥99%* 及顆粒過濾效率(PFE) ≥99%*

- 防菌能力、阻擋細菌及粒子程度已達到歐盟 EN149:2001 FFP2 Level

- 4層結構高效過濾 

- 外層：頂級水刺布

- 第二層：BFE及PFE≥99%熔噴布

- 第三層：BFE及PFE≥99%熔噴布

- 底層：SSS親膚布 

- 一盒 10 個獨立包裝

- 香港製造

售價: $58

 口罩購買網址<<<

【其他內容】 【附購買連結】莎莎多款日本口罩大貨到! 白元快適口罩售 $54.9/30個

【其他內容】 【附購買連結】3E>99% ! 日本進口 CB MASK Premier 售$29.9/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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