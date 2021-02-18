每個口罩設計都唔同 ! Maskology 三大和風櫻花系列超美感口罩 Lv3獨立裝售 $58 盒起

香港口罩廠 Maskology 表示，將發售三大櫻花系列口罩。



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農曆年後，正式進入春天，Maskology 搶先推出和風櫻花系列口罩。今次推出的款式包括：Maboroshi 幻の櫻、Senbonzakura 千本櫻和 Yozakura 夜櫻，而且每個口罩的圖案也稀有不同，倍增新鮮感。口罩會在 2 月 19 日中午 12 時正發售，售價為 $68 (175mm 及 160mm) 或 $58 (142mm)。

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Maskology 口罩規格



Lv3、3E>99%

獨立包裝，每盒 15 個

無塵車間廠房符合 ISO 14644-1 Class 8 標準

生產流程符合 ISO 13485:2016 標準

符合 GB 15979-2002 菌落數量標準

通過 GB 19083-2010 拉力技術要求

142mm採用全塑膠鼻樑條，160mm、175mm 採用包膠雙鐵芯鼻樑條

外層PP不織布，具防飛沬功能

內層舒適柔軟透氣度高，呼吸暢順不悶熱

保質期為製造日期起 3年

３層過濾平面口罩

售價: $68 (175mm 及 160mm) 或 $58 (142mm)

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發貨日期： 預計購買日起10-14個工作天

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。