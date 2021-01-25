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【三款獨特設計】香港情懷! MedBox 紅白藍款口罩 售$39.9包

行內熱話 03:05 2021/01/25

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香港口罩廠 MedBox 表示，正發售新款紅白藍款口罩。
                      
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

廠方指，原來紅白藍尼龍布已有 70 年歷史，曾為香港人遮風擋雨，也是盛載住香港文化的產品，所以注入時尚元素，製成口罩，推廣「正面香港」精神。廠方的紅白藍款口罩有三款，售價為 $39.9/10 個。

【其他內容】【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起
 

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MedBox口罩規格

-10枚包裝

-過濾層通過以下試驗

EN14683:2019 TYPE IIR

BFE >=98%

PFE >=98%

-尺寸 : 17.5 cm x 9 cm

售價:$39.9

 口罩購買網址<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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