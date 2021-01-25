【三款獨特設計】香港情懷! MedBox 紅白藍款口罩 售$39.9包

香港口罩廠 MedBox 表示，正發售新款紅白藍款口罩。



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廠方指，原來紅白藍尼龍布已有 70 年歷史，曾為香港人遮風擋雨，也是盛載住香港文化的產品，所以注入時尚元素，製成口罩，推廣「正面香港」精神。廠方的紅白藍款口罩有三款，售價為 $39.9/10 個。

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MedBox口罩規格

-10枚包裝

-過濾層通過以下試驗

EN14683:2019 TYPE IIR

BFE >=98%

PFE >=98%

-尺寸 : 17.5 cm x 9 cm

售價:$39.9

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。