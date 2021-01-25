【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起

盾牌近日不斷開新店，繼於中環開設 COVID 防疫產品分店後，又在尖沙咀開新門市。



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今次盾牌亦設開張優惠，不同日子有不同的折扣。今日最高有 6.5 折，明天 7 折。口罩折扣包括已所有盾牌或其他品牌的外科 3 層平面口罩，數量有限，售完即止。以最平的康加Heal+h ASTM Level 2 兒童口罩計，原價售 $30/50個 ，6.5 折後即 $19.5/50 個。康加 Heal+h Level 1 成人口罩，6.5 折後即 $19.5/50 個。也是其他口罩產品的最新價格可看下圖。

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新店開張大酬賓優惠

1月25日星期一：6.5折（-35%）

1月26日星期二：7折 （-30%）

1月27日星期三：7.5折 （-25%）

1月28日星期四： 8折 （-20%）

1月29日星期五：8.5折 （-15%）

註:只優惠盾牌FB專頁粉絲客戶(所有客戶必須Like盾牌專頁及Follow盾牌專頁，才可以享受優惠)每人只限以折扣價購買最多5盒，超過5盒產品，必須正價購買。其他「非外科平面口罩」產品正價發售



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分店地址:

尖沙嘴彌敦道80金鑾大廈地下C舖 (尖沙嘴地鐵站B1出口)

營業時間：每天11:00-19:00

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