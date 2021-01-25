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【最多 6.5折】開完又開新舖! 盾牌口罩新店進駐尖沙咀 口罩激減售$19.5盒/50個起

行內熱話 01:52 2021/01/25

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盾牌近日不斷開新店，繼於中環開設 COVID 防疫產品分店後，又在尖沙咀開新門市。
        
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次盾牌亦設開張優惠，不同日子有不同的折扣。今日最高有 6.5 折，明天 7 折。口罩折扣包括已所有盾牌或其他品牌的外科 3 層平面口罩，數量有限，售完即止。以最平的康加Heal+h ASTM Level 2 兒童口罩計，原價售 $30/50個 ，6.5 折後即 $19.5/50 個。康加 Heal+h Level 1 成人口罩，6.5 折後即 $19.5/50 個。也是其他口罩產品的最新價格可看下圖。

【其他內容】 【附購買連結】3E>99% ! 日本進口 CB MASK Premier 售$29.9/50個

新店開張大酬賓優惠

1月25日星期一：6.5折（-35%）

1月26日星期二：7折 （-30%）

1月27日星期三：7.5折 （-25%）

1月28日星期四： 8折 （-20%）

1月29日星期五：8.5折 （-15%）

註:只優惠盾牌FB專頁粉絲客戶(所有客戶必須Like盾牌專頁及Follow盾牌專頁，才可以享受優惠)每人只限以折扣價購買最多5盒，超過5盒產品，必須正價購買。其他「非外科平面口罩」產品正價發售

【其他內容】 【附購買連結】一盒齊六色! 屈臣氏 WatsMask 賀年口罩! 六福臨門喜慶登場

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分店地址:

尖沙嘴彌敦道80金鑾大廈地下C舖 (尖沙嘴地鐵站B1出口)

營業時間：每天11:00-19:00

【其他內容】 【附購買連結】莎莎多款日本口罩大貨到! 白元快適口罩售 $54.9/30個購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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