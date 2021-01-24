外科口罩已唔夠用? 德國等歐洲多國 強制市民配戴 FFP2/N95 級高防呼吸器口罩

雖然新冠肺炎已有疫苗，但由於歐洲各國的疫情仍嚴重，不少歐洲國家都加強防疫措施，當中有一項值得大家注意的，就是要求市民轉用 FFP2/N95 級高防呼吸器 (Respirator Mask) 口罩。



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德國政府表示，由 1 月 25 日起，市場乘搭公共交通工具和到商店購買這些較多人的場合，市民必須戴上 FFP2 高防呼吸器口罩，以防感染病毒。德國政府亦已向 3,400 年過 60 歲的展者和長期病患，派發 FFP2 口罩。事實上，除德國外，巴伐利亞和奧地利，亦已要求市民配戴 FFP2 口罩。

但由於 FFP 口罩在當地的供應不及外科口罩般足夠，所以可能是香港口罩廠攻入歐洲市場的好機會。

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FFP2 口罩解構

FFP（Filtering face pieces）是歐盟的呼吸器規格，分為 FFP1/FFP2/FFP3 三個等級 (等級詳情可按此瀏覽)，FFP2 的有效過濾效率為 94%，跟 N95 口罩同級。呼吸器跟一般外科口罩最大的分別是它具有氣密性，所以叫 「Respirator Mask」，可以防止氣體直接進入呼吸系統，必先經其過濾才進入，所以即使有氣溶膠（Aerosol）病毒在空氣中浮游傳播的情況，它亦可有效阻止病毒進入呼吸系統。早前袁國勇視察疫廈，正是配戴跟 FFP2 同級的 N95 鴨咀口罩 (按此瀏覽詳情)。



但注意部分 FFP2/N95 口罩必須需先進行 Fit Test 才可配戴，否則會有漏氣情況。

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