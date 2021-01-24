【香港口罩不死!】本地口罩廠強攻潮流聖地! 搶先落地韓國設口罩專門店和製造口罩

本網曾報道，香港現有 200 多間口罩廠 (按此瀏覽報道)，已出現僧多粥少的情況，有估計可能有近半香港口罩廠會結業收場。不過有香港口罩廠卻把戰場移師國外，衝出香港發展。



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香港口罩廠 masklab 表示，繼登陸台灣後(按此瀏覽詳情)，再進攻韓國。廠方表示，由於收到不少來自韓國的詢問，希望把 masklab 品牌和銷售模式到韓國，所以成立 masklab Korea（마스크랩 코리아）公司。

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廠方指，masklab Korea 是由香港 masklab 跟韓國當地的口罩生產商合資成立的。 而且在韓國出售的大多數 masklab 產品，也將會是韓國製造。masklab 更指，首間位於韓國的門市現已營業，選址更是首爾最具藝術性圴地區 - 延央公園（弘大站）。看來雖然香港口罩廠雖然過多，但藉質素、設計和精準的市場眼光，仍可創出一遍新天。

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