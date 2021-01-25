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【抗疫一年】網銷＋實體店體驗　隱形眼鏡店：疫市做生意要主動出擊

商管策略 19:11 2021/01/25

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新冠肺炎肆虐，網購生意大行其道，有隱形眼鏡網店轉型，加強網購服務和客戶體驗，疫情下企穩陣腳，還可以擴充實體店規模。

Contact Lens Easy 創辦人Rex Yu 說：「我們的實體店在 10 多年前開始做，後來嘗試著將隱形眼鏡放上網賣，8 年前社交平台還未像現在般火紅，我們算是第一批人做網店的人，後來生意愈來愈好，加上新冠肺炎疫情打擊實體店經營，我們便將經營的重心慢慢轉移。」

展銷舖位轉陣短租　香港人糯米糍蝕住做為養活員工見下頁

2019 年正值社運，市民出街消費的意欲減低，刺激到香港網店生態，甚至改變香港的消費模式，故 2020 年 8 月公司決定擴充規模，由 800 平方呎單位搬到 1,800 呎新舖位。Rex 說：「一來舖租因為疫情關係變低，二來我們的員工亦開始變多，現時我們有 8 名員工幫手發貨、負責客服等等。」

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Contact Lens Easy 創辦人Rex Yu。

花市取消・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）見下頁

Rex 指出，網店對比實體店的最大的優勢是「快」。若在實體店買隱形眼鏡，需先到實體店落訂，然後再到舖位付錢取貨；網銷簡單得多：只需要客人網上付款，店家按客人要求的品牌、度數發貨，更有效率。由於沒有實體店，毋須聘請視光師以及支付高昂舖租，成本更易控制。

Contact Lens Easy 寄貨上非常有效率。

疫情下保健飲品大流行　中藥舖攻短租快閃店華麗轉身（有片）見下頁

Rex  表示，隱形眼鏡用戶一般較「忠誠」，用慣了便會不停重複購買同款，連品牌都不會輕易轉，Contact Lens Easy 要做的便是盡量提高服務品質，提升客人購買體驗，出貨夠快也能讓公司貨如輪轉，以零倉存的健康狀態營運。

做得成功自然多競爭者，Rex  指甚至有公司取名特意跟 Contact Lens Easy 非常接近，所以公司要比過往更主動出擊搶客，並重新整合實體店銷售。Rex 說：「搬了新舖後我們新加入驗眼服務，客人覺得度數有變的話可以直接到店驗眼、買貨。現時客人的需求愈來愈多，所以除了主流的隱形眼鏡外，我們設有多款美瞳，同時加強網上宣傳，如根據大數據派廣告，當系統估計客人即將用完手上的存貨後，我們便會適時推送廣告，在開拓市場的同時也要服務好本身的客戶。」

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Contact Lens Easy 有驗眼儀器。

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撰文 : 陳文政

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