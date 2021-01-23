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【附購買連結】莎莎多款日本口罩大貨到! 白元快適口罩售 $54.9/30個

行內熱話 03:37 2021/01/23

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莎莎表示，多款日本口罩已在網店上架
                    
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

莎莎網店有售的日本口罩包括 :  Unicharm 超立體透氣成人口罩 7 片裝、Hakugen 日本白元快適 PM2.5 成人柔滑口罩 30 片、橫定井 Sanrio 成人口罩 – Cinnamoroll 藍色/ Hello Kitty粉紅色 (30片裝)、小久保防衛隊抗菌 4 層口罩(5片裝) 和 30 片裝等等。當中以白元快適口罩和橫定井 Sanrio 口罩最抵買，前者售 $54.9 盒，後者售 $99 盒，詳情可瀏覽下圖。

【其他內容】 【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個
 

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【其他內容】 【附購買連結】3E>99% ! 日本進口 CB MASK Premier 售$29.9/50個

【其他內容】  【附購買方法】99% 抗菌! Sanrio 正版圖案可重用口罩 多種人物現貨超抵價 $5 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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