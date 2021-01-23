【六個設計】鬼滅之刃造型款口罩 售$78盒起

網店 MISS Mammy 正發售鬼滅之刃造型口罩。



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店方指發售的是鬼滅之刃造型，提供 6 個款式，並有日本 KAKEN 安全試驗所認証，提供 BFE≧99% PFE≧99% VFE≧99% 防護。此口罩一盒 30 個，最平售 $78 盒。

但注意店方指鬼滅之刃也只是「造型」，店方沒有標明是否獲官方正式授權，買家購買前需考慮清楚。



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六個口罩款式

A) 禰豆子

B) 善逸

C) 炭治郎

D) 蝴蝶忍

E) 煉獄杏壽郎

F) 義勇



售價:

優惠 6 盒 @ $78

優惠 3 盒 @ $88



一盒 $98

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▲ 鬼滅之刃造型款口罩 "> ▲ 鬼滅之刃造型款口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。