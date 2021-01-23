【六大出位設計】HKMB 賭神系列口罩 2D/3D 款售 $60 盒起

香港口罩廠 HKMB 表示，即時推出賭神系列口罩。



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HKMB 今次採用新年常見的賭具設計口罩，提供 6 大款式，除平面口罩外，更設有立體款式。款式如下:

1. 啤牌（設有立體口罩款式）

2. 大小通吃

3. 賽馬（設有立體口罩款式）

4. 魚蝦蟹

5. 雙天至尊

6. 麻將（設有立體口罩款式）

售價方面，平面款售價為 $68/30個，全獨立包裝。立體款則是 $60/10個，全獨立包裝。



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HKMB 口罩規格

-香港生產

-獨立包裝

-自家製熔噴布 MB

-PFE > 99%, BFE > 99%, VFE > 99%

-成人尺寸

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。