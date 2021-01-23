【六大出位設計】HKMB 賭神系列口罩 2D/3D 款售 $60 盒起

上一篇文章
【六個設計】鬼滅之刃造型款口罩 售$78盒起
香港口罩廠 HKMB 表示，即時推出賭神系列口罩。
【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】
HKMB 今次採用新年常見的賭具設計口罩，提供 6 大款式，除平面口罩外，更設有立體款式。款式如下:
1. 啤牌（設有立體口罩款式）
2. 大小通吃
3. 賽馬（設有立體口罩款式）
4. 魚蝦蟹
5. 雙天至尊
6. 麻將（設有立體口罩款式）
售價方面，平面款售價為 $68/30個，全獨立包裝。立體款則是 $60/10個，全獨立包裝。
【其他內容】 【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個
HKMB 口罩規格
-香港生產
-獨立包裝
-自家製熔噴布 MB
-PFE > 99%, BFE > 99%, VFE > 99%
-成人尺寸
口罩購買連結<<<
【其他內容】 【附購買連結】3E>99% ! 日本進口 CB MASK Premier 售$29.9/50個
【其他內容】 【附購買方法】99% 抗菌! Sanrio 正版圖案可重用口罩 多種人物現貨超抵價 $5 個
購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟