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【一盒有三款】Lion Rock 新春紅運Lv3口罩 獨立包裝售$75盒

行內熱話 02:45 2021/01/23

分享：

Lion Rock 新春紅運Lv3口罩套裝

日本城表示，正發售 Lion Rock 新春紅運口罩禮盒。 
                 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

日本城指，正在網店發售 Lion Rock 新春紅運口罩禮盒 30 片裝。Lion Rock 口罩為香港製造，支援 Level 3 規格，一盒已有三款賀年口罩。此口罩的售價為 $150/2盒，店方提供 6 個不同口罩尺寸的套裝配搭，平均每盒$75。

    點擊圖片放大
    +7
    +6


【其他內容】 【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個

Lion Rock 口罩規格

ASTM F2100 LEVEL 3

EN14683 TYPE IIR

BFE,PFE,VFE ≥ 99

GB15979-2002

1盒 30片 

3個款式, 每款10片

每片獨立包裝

香港製造

尺寸

成人: 17.5cm x 9.5cm

女士: 16.5cm x 8.5cm

中童: 14.5cm x 8.5cm

幼童: 12.5cm x 8.5cm

口罩購買連結<<< 

【其他內容】 【附購買連結】3E>99% ! 日本進口 CB MASK Premier 售$29.9/50個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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