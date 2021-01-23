【一盒有三款】Lion Rock 新春紅運Lv3口罩 獨立包裝售$75盒

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日本城表示，正發售 Lion Rock 新春紅運口罩禮盒。
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日本城指，正在網店發售 Lion Rock 新春紅運口罩禮盒 30 片裝。Lion Rock 口罩為香港製造，支援 Level 3 規格，一盒已有三款賀年口罩。此口罩的售價為 $150/2盒，店方提供 6 個不同口罩尺寸的套裝配搭，平均每盒$75。
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Lion Rock 口罩規格
ASTM F2100 LEVEL 3
EN14683 TYPE IIR
BFE,PFE,VFE ≥ 99
GB15979-2002
1盒 30片
3個款式, 每款10片
每片獨立包裝
香港製造
尺寸
成人: 17.5cm x 9.5cm
女士: 16.5cm x 8.5cm
中童: 14.5cm x 8.5cm
幼童: 12.5cm x 8.5cm
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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。
撰文 : 張文啟