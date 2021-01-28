【香港品牌】開業3個月無生意仍堅持創作　本土飾物品牌拒跟潮流走我路

珠寶首飾，一向都以大品牌作主導，且款式大多以「速食」為主。在首飾業競爭激烈的情況下，有香港品牌卻不跟主流，即使在開業初期「零生意」也堅持創作，將藝術融入首飾。

本土首飾品牌 Con Ternura 主打小眾路線，與市面上的大品牌不同。創辦人 Cheron Kwok 堅信藝術是有靈魂，認為有靈魂的設計「即使睇十年廿年都不會俗氣」。

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堅持不走主流路線，曾經令 Cheron 感到氣餒。回想創業初期，飾物設計比較小眾，首 3 個月是「零生意」。Cheron 當時亦懷疑自己應否繼續創業，甚至覺得自己的設計「根本冇人鐘意，不如搵份工算啦」。後來品牌開始多人欣賞，Cheron將客人當成朋友，因為她們不時鼓勵及回饋，在創業路上有很大幫助。

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雖然 Cheron 主力做首飾設計，但她對於如何提升品牌知名度也有獨特見解。她解釋，品牌甚少提供折扣：「如果欣賞作品便同時會欣賞其價值，錢只不過是表達對它的尊重途徑之一。」因此，她不會做大量折扣吸引客人光顧。

至於未來，Cheron 希望將品牌擴大，讓更多人認識藝術。另外會發展生活系列的產品線，製作可融入家中的藝術產品。

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