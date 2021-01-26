【抗疫一年】企業培訓停烹飪學校生意跌谷底　開烘焙材料專門店吸新客源

新冠肺炎疫情持續 1 年，政府實施一系列社交距離措施，市民選擇在家抗疫，打商戶生自然大受打擊；但有烹飪學校逆市擴充業務，在同一幢商廈開設烘焙材料專門店。

「香港新東方廚藝培訓（HKNOC）」2017 年成立，是中高檔烹飪學校，客戶來自企業和會員客戶，新冠肺炎疫情對生意的打擊可想而知。烹飪學校香港區總經理薛榮斌表示：「內地烹飪市場主要是執業培訓，但在香港學高級烹飪的多是著重生活享受或公司福利，疫情前近 150 間企業選擇烹飪為企業培訓活動（team building）。」

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▲ 過去近 150 間企業選擇烹飪為企業培訓活動。

新冠肺炎疫情反覆政府收緊限聚令等社交距離措施，企業培訓活動客戶大量流失。薛榮斌說：「本身公司課程費用中等，約 600 至 800 元，一個月近 20 次活動取消；去年上半年新冠肺炎疫情嚴重時營業額急降，6 月後疫情緩和才好轉，經營狀況不穩，惟有尋求其他出路。」

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▲ 「香港新東方廚藝培訓」烹飪學校香港區總經理薛榮斌

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新東方廚藝培訓去年 2 月在新冠肺炎疫情高峰期，首次在 Facebook專頁開辦網上直播教室，觀眾反應不俗，部分觀眾留言詢問烹飪用具和材料，於是計劃拓展業務開設烘焙專門店，外界可透過烘焙專門店從而認識烹飪學校，吸納新客源。他又說，公司與相關烹飪工具和食材供應商合作研發新菜式。

薛榮斌又指：「雖然企業客戶佔 9 成，但 2020 年中心會員人數比 2019 年急增 1 倍。」

▲ 培間烹飪班集中小朋友及成人課程，而 HKNOC 推出青少年烹飪證書課程涵蓋 12至18歲青少年。

薛榮斌表示：「集團去年開設 201 間執業培訓項目，至於香港烹飪學校除烹飪教學亦兼營烘焙材料專門店，觀望目前市況，將來或會按照這形式在其他區份開設分校。」

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