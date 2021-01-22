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【殺到佐敦】有傳佐敦將強制檢疫 澳牛再休業下周五重開

業界頭條 19:05 2021/01/22

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新冠肺炎肆虐，政府早前於深水埗劃出強制檢疫區，有傳政府將進一步將強制檢疫範圍加大，位於佐敦的澳洲牛奶公司宣布週六至下星期一休業，將於下週五重開。

油尖旺區確診數字一直未有回落，今天（1 月 22 日） 再多 5 座位於油麻地佐敦指定區域的大廈因污水樣本檢測持續呈陽性要納入強制檢測。有消息指，政府考慮於星期六、日期間，在「佐敦指定區域」部分範圍實施「禁足令」並強制檢測，暫時未有有定案。

深水埗強檢街市營業額跌5成特賣場無客　商販老闆：生意前所未有咁差見下頁

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本港老牌著名茶餐廳、位於佐敦的澳洲牛奶公司（Australia Dairy Company）「澳牛」在Facebook宣布，鑑於佐敦區疫情嚴重，為了顧客及員工着想，公司決定由 1 月 23 日（六） 起暫停營業，至下星期五（1 月 29 日）重新開業至下午 6 時。

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2020 年 3 月，「澳牛」亦曾因疫情曾一度休業22日，同年 11 月亦曾因疫情休業。

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撰文 : 陳文政

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