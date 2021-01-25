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【管理Tips】驚炒魷「P圖」檢測報告繼續返工？人事顧問：隱瞞病情老闆員工百害無一利

商管策略 08:16 2021/01/25

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日本人真是「我好鍾意返工？」有傳媒提及當地新冠肺炎患者為了有工開（特別是兼職和散工），隱瞞病情外，更於網上請專家「Ｐ圖」竄改醫療檢測報告，向公司提交報告後繼續上班，亦有中小企明知有員工感染新冠肺炎，隱瞞員工讓患者上班。有人事顧問表示，僱主不會想員工隱瞞疫情，散播病毒，影響公司利益。

【管理Tips】在家工作（WFH項目失誤欺上瞞下硬食？主管宜先「罪己」消弭下屬戒心拆彈​​​​​​【​見下頁

毅知顧問公司董事總經理周綺萍表示：「員工確診新冠病毒向公司申報是常識吧！員工生病期間上班根本是降低效率，拖長復原進度，且患者上班『播毒』會嚴重影響公司運作。若員工得知自己生病、特別是傳染病，應即時通知僱主；若屬新冠肺炎之類『疫症』企業應通知管理處安排員工疏散，再視乎情況考慮安排同事在家工作（WFH）。」

東京政府正考慮加重逃避測試的刑罰，如對拒絕住院的新冠肺炎感染者處以最高 1 年監禁和最高 100 萬日圓罰款，但當地人似乎「不為所動」，繼續積極「躲藏」。

【取Fund攻略】申請資助前諗一諗　先問自己4個關鍵問題見下頁

毅知顧問公司董事總經理周綺萍。

【管理Tips】「明星」・「金牛」・「土狗」分類員工 阿里巴巴前總經理分享炒人準則​​​​​​見下頁】​

周綺萍又指，從公司立場來說，公司利益不容許任何員工隱瞞病情、特別是傳染病，因這代表員工缺乏公德心，住宅或商業大廈出入存在健康風險。她認為：「香港不存在這問題和擔憂，唯一可能會出現是兼職散工這類員工，因財政緊絀而勉強上班的情況，僱主一經發現也會裁員，因對老闆自己一點好處也沒有。」

遇上「疫症」，企業應盡量安排員工在家工作（WFH）。

【管理Tips】自以為「奴工」怨天尤人？打工仔應保持正能量勿墮假象​​​​​​見下頁】​

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Photo：Pexels

撰文 : 鍾采餘

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