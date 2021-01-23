大都會交通流量跌 3 成　TomTom 大數據：WFH 改善塞車

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新冠肺炎疫情令全球大部分經濟活動停頓，不過從正面角度著想，世界主要城市的塞車問題暫時得到解決。已經收集超過 10 年交通流量資訊的導航科技公司 TomTom，指去年全球數個著名的「塞車城市」表現大為改善，全球平均的塞車數目減少 25%。
其中，數個美國大都會包括洛杉磯與紐約等，在 2020 年的交通流量下降接近 3 成，數字跟新冠肺炎疫情增長的速度十分配合。
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數據分析交通流量的最主要變化是，早上上班車龍減少，可見在家工作（WFH）的文化也許已經改變上班生態，更令到所謂的高峰時間接近消失。不過，隨著今年全球新冠肺炎疫苗接種開始起步，人們生活回復正常的同時，交通擠塞也許會再次降臨。
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Photo：Eden, Janine and Jim
撰文 : 陳裕邦