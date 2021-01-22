單日新增 61 宗確診個案 金威廣場 10 宗確診疑有垂直傳播

本港今日（22 日）新增 61 宗新冠肺炎確診個案，當中有 55 宗屬本地個案，26 宗未知源頭，而當中有 13 宗在油尖旺區，住在佐敦指定檢測區域有 5 宗。另外，初步確診個案達 50 多宗。



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此外，今日公布 8 幢大廈需要強制檢測，其中 2 幢位於佐敦油麻地的指定檢測區域，分別是炮台街 35 號和炮台街 65-70 號啟儀閣；有 2 幢位於深水埗。其餘 4 幢大廈，分別是將軍澳君傲灣 3 座、將軍澳茵怡花園3座、元朗大馬路喜利大廈，以及柴灣悅翠苑。

另外，佐敦白加士街 98 號金威廣場增至 5 個單位有 10 宗確診個案，其中 4 個單位都是同座向的 C 單位，稍後時間有專家會到大廈了解是否出現垂直傳播。



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