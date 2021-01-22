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Oxyair Mask HK 三款棉花糖 Lv3 口罩 超夢幻幻彩色設計售 $18包

行內熱話 17:00 2021/01/22

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香港口罩廠 Oxyair Mask HK 表示，新推出的棉花糖系列口罩已經於各分店及網店上架。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

這款 Oxyair Mask HK 新推的棉花糖系列口罩，設計上類似之前 accmask 推出的幻彩口罩，不過它提供三款設計，以及更高防的 Level 3。棉花糖口罩每包只有一款款式，款式如下:

1.     幸福朵朵-主色為淺粉紅色，配搭蝦肉色及粉藍色

2.     甜甜蜜蜜-主色為淺黃色，配搭蝦肉色及粉藍色

3.     微藍冰冰-主色為粉綠色，配搭淺黃色及粉藍色

    點擊圖片放大
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    +4


【其他內容】 【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個

Oxyair Mask 口罩規格

ASTM F2100-19 Level 3,

EN14683:2019 Type IIR,

BFE≥99%, PFE≥99%, VFE≥99%

17.5 × 9.5cm(±3%)  

5個/包

產地香港
 

口罩購買連結<<< 

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【其他內容】  【附購買方法】99% 抗菌! Sanrio 正版圖案可重用口罩 多種人物現貨超抵價 $5 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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