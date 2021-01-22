【附購買連結】一盒齊六色! 屈臣氏 WatsMask 賀年口罩! 六福臨門喜慶登場

屈臣氏不時也選擇在周未推出新款口罩，今次終於推出賀年版口罩!



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今次新推出的屈臣氏 WatsMask 六福臨門賀年口罩，最大的賣點當然是一盒口罩已有 6 種不同設計的口罩。從盒上圖案可見，新口罩內含 : 粉紅、粉紫、深藍、玫瑰暗花和迷彩粉紅和粉紫口罩。雖然這些口罩在之前款式曾出現，但今次用戶只需要買一盒就齊集 6 款型格口罩也不錯。

口罩採用高防 Level 3 設計，全獨立包裝，一盒 30 個公價為 $119，易賞錢會員價為 $98。迎口罩更有利是封送。口罩已在百佳網店和部分百佳/Taste 超市上架。



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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。