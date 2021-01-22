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【疫市直擊】政府擬周末佐敦實施禁足令強制檢測　玉石街・糕品店：已停工停業損失慘重

業界頭條 16:03 2021/01/22

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新冠肺炎疫情再度爆發，油麻地佐敦一帶短時間出現多宗確診個案，特區政府日前公布將進一步擴大強制檢測範圍；更有消息指政府考慮在明日（1 月 23 日），在早前收緊強制檢測門檻的「佐敦指定區域」部分範圍，實施「禁足令」兼強制檢測。

油麻地南京街、廣東道及寧波街一帶是玉器商店及加工廠集中地，未有「禁足令」前已因新冠肺炎疫情令生意大受打擊。炮台街一間玉石加工廠商戶表示，附近多間玉石店鋪早在上周中開始關門。

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油麻地炮台街新銘行（新明行）東主陸志剛表示：「新冠肺炎疫情太厲害，現時南京街和寧波街等玉石店鋪大多數已關門，雖然政府宣布吳松街一憧樓污水樣本檢測驗出有新冠病毒，但炮台街附近兩幢樓宇沒有事。不過，店鋪早已於10 日前關閉，將所有工作暫停，公司《微信》帳號已公布暫停消息，有非洲客戶找我也選擇推遲。現在白交租金，損失慘重，現時觀望疫情進展，希望下周一能復工。」

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新銘行（新明行）東主陸志剛

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消息指，政府正考慮在 1 月 23 日（周六）起兩日，在早前收緊強制檢測門檻的「佐敦指定區域」部分範圍，實施「禁足令」強制檢測。陸志剛認為，政府應該早 3 個月前停業 14 日 或 21 日，派錢給停業商戶，才有效將控制疫情「清零」。

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日前政府公布進一步擴大強制檢測範圍。在「佐敦指定區域」內，東至廟街、南至寧波街、西至新填地街、北至北海街，劃出「核心區域」，區域內約 70 幢大廈或構築物，不論是否有確診個案，均會被納入強制檢測公告。

佐敦上海街的方太糕品店，其東主方太表示：「一開檔就大排長龍，故因應疫情也不急於開店，星期日已休息，現時雪櫃正進行維修。雖然生意損失很大，始終員工街坊平安健康最重要。」

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撰文 : 鍾采餘

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