新冠肺炎疫情再度爆發，油麻地佐敦一帶短時間出現多宗確診個案，特區政府日前公布將進一步擴大強制檢測範圍；更有消息指政府考慮在明日（1 月 23 日），在早前收緊強制檢測門檻的「佐敦指定區域」部分範圍，實施「禁足令」兼強制檢測。

油麻地南京街、廣東道及寧波街一帶是玉器商店及加工廠集中地，未有「禁足令」前已因新冠肺炎疫情令生意大受打擊。炮台街一間玉石加工廠商戶表示，附近多間玉石店鋪早在上周中開始關門。

【疫市直擊】深水埗強檢街市營業額跌5成特賣場無客 商販老闆：生意前所未有咁差【見下頁】

油麻地炮台街新銘行（新明行）東主陸志剛表示：「新冠肺炎疫情太厲害，現時南京街和寧波街等玉石店鋪大多數已關門，雖然政府宣布吳松街一憧樓污水樣本檢測驗出有新冠病毒，但炮台街附近兩幢樓宇沒有事。不過，店鋪早已於10 日前關閉，將所有工作暫停，公司《微信》帳號已公布暫停消息，有非洲客戶找我也選擇推遲。現在白交租金，損失慘重，現時觀望疫情進展，希望下周一能復工。」

【財來自有Fund】一條片睇晒百分百擔保特惠貸款 廠商會：甘露助絕處逢生【見下頁】

▲ 新銘行（新明行）東主陸志剛

深水埗強檢 食店批治標不治本・黃金腦場：生意最少跌3成​​​​​​【見下頁】​

消息指，政府正考慮在 1 月 23 日（周六）起兩日，在早前收緊強制檢測門檻的「佐敦指定區域」部分範圍，實施「禁足令」強制檢測。陸志剛認為，政府應該早 3 個月前停業 14 日 或 21 日，派錢給停業商戶，才有效將控制疫情「清零」。

油尖旺區成播毒黑點？花墟照旺場・餐廳：6點後關門外賣都唔做​​​​​​【見下頁】​

日前政府公布進一步擴大強制檢測範圍。在「佐敦指定區域」內，東至廟街、南至寧波街、西至新填地街、北至北海街，劃出「核心區域」，區域內約 70 幢大廈或構築物，不論是否有確診個案，均會被納入強制檢測公告。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

【持續更新】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間 <<< 最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】