創業奇情之「雨林農法」

當年今日，人稱「錢大叔」的農夫和兩位兒子在田邊玩「騎牛牛」，小孩哼著生日歌為父親慶祝，場面溫馨。微風飄來瓜果菜香，吸引前來金錢村郊遊的基金經理 Lawrence，他發現此處的農作物比平常見慣的更大更香，並豎起手指公大讚；錢大叔隨即回敬新鮮擇下的芥菜並著他試食。

「為何會有 wasabi 味？」Lawrence 雙眼湧出淚水，欣喜地問錢大叔是怎樣種出來的。「這是家父的雨林農法，由地下管路澆灌浸潤土壤，並由管道帶入新鮮空氣，讓水和空氣不斷更新。」錢大叔指他們三代務農，父親當年為了節省灌溉的人手和時間，遂想出在土壤植入管道的澆水法，後來證實有助維持土壤的空氣、水份和養份，同時激化微生物生長；種出的農產品鮮甜味美，更省回昂貴的肥田料費用。

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Lawrence 如發現「新大陸」般欣喜若狂，並繼續追問錢大叔：「有沒有想過增加產量？令更多人吃到雨林農法的新鮮蔬果。」錢大叔指，現時產量已足夠他們家庭所需，多出來的也可在市場上賺點錢幫補生計；而他更響往跟小孩玩耍、陪太太下廚，閒時跟村民喝酒聊天，優哉游哉的生活方式；當然有時會被太太指為「沒用的傢伙」。

「我可以幫到你！」Lawrence 稱他是金融及經濟學碩士，憑他豐富的市場經驗可令雨林農法發揚光大。其後兩人經過多次見面磨合，Lawrence 建議錢大叔以利潤分成模式租用更大的農地，然後建立自家的技術及種植團隊。產出的蔬果不再經市場出售，直接以「錢大叔」名字開鋪面對消費者。轉眼數年，錢大叔已經擁有超過 30 間分店，從農作物種植、運輸、零售全部自己掌控。

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錢大叔按太太的意願搬離了金錢村，住進市中心的豪宅，公司設置在繁華商業區，並準備吸納更多小股東，在股票市場擴張事業。不過那日晴天霹靂，他收到已移民外國弟弟的律師信，指錢大叔侵權，雨林農法是父親的秘技，並沒有授權錢大叔使用，更勒令他們取消上市計劃及要求賠償。

事件擾攘多年，其間錢大叔更多人認識，生意也愈做愈大，分店開設逾百間。最後錢大叔賠款給弟弟，兄弟二人卻反目收場。

經過十多年的時間，錢大叔農產品成功上市，Lawrence 以創新農業科技包裝招徠，公司市盈率是同行之冠。錢大叔帳面一夜致富，他其後遵守承諾 3 年後把公司賣給 Lawrence，真正成為千萬富豪，然後便歸園田居，跟家人搬回金錢村居住。

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錢大叔勞碌大半生，最終回歸自然，生活與十多年前不無兩樣，遺憾是與弟弟的金錢瓜葛。

今天是錢大叔的生日，他和兩位孫兒在田邊玩騎牛牛，小孩們哼著生日歌為爺爺慶祝。錢大叔響往跟小孩玩耍、陪太太下廚，閒時跟村民喝酒聊天，優哉游哉的生活方式。

「我可以幫到你！」自稱基金經理的男人與錢大叔兩位兒子談笑風生，並指兩人日後不會再被太太稱為「無用的傢伙」。

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Photo：Shinya Suzuki