深水埗強檢慘變「疫區」! 超迫人電子特賣城變無人行 店方發帖呼籲客人歸來

新冠肺炎肆虐，政府宣布深水埗要劃區 (範圍見下圖) 進行強制檢測，該區慘變「疫區」，令市面「風聲鶴唳」，人流大減!



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根據昨日下午 SME.hket 記者到深水埗實地採訪，發現區內人流確實較之前為少。北河街市政街市一帶乾濕攤檔慘淡經營，營業額大跌一半。有濕檔店主表示，現時人流大減一半，政府公布深水埗要強制檢測後，客人根本不敢來深水埗。



當中福仁商場的深水埗電子特賣城，可說是區內人潮最鼎盛的店舖，平時店內大部分時間皆迫得水洩不通、人頭湧湧，但自從深水埗需進行強制檢測後，水洩不通的人潮已不復再，只有少量顧客光顧。店方更曾兩店發帖，直擊店內水靜鵝飛的情況，更呼籲客人歸來。店方更指:「其實我哋呢一度係無端端俾人框埋，明明其實格住有段距離，其實做好自己防疫措施。影得嗰幾個片段，我影多啲相每日更新人流情況俾大家睇陰公豬，一齊努力健康抗疫!」

店方發帖後，獲大量網民支持，指將會去該店「撐場」!



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