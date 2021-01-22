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【疫市營商】台灣出反斗奇兵口罩 三眼仔/勞蘇漸變色口罩超可愛登場 現貨發售【附發售資料】

商管策略 09:37 2021/01/22

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台灣 Grace Gift 不時推出迪士尼聯乘產品，現時口罩需要仍大，所以店方不時也推出特色口罩發售，例如之前曾推出 Frozon 口罩 (按此瀏覽詳情) 。今次店方又推出迪士尼口罩，主角是《反斗奇兵》的三眼仔和勞蘇。
                   
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

之前 Grace Gift 是跟中衛聯乘推出迪士尼口罩，今次卻轉為另一大廠萊潔生產。此《反斗奇兵》口罩系列有兩大款式，包括:三眼仔和勞蘇。前者以藍色為主，後者以粉紅色為主，而且更是採用漸變色效果，特別吸引。口罩上再印兩大主角圖案，設計超可愛﹔勞蘇款口罩更內含火腿豬圖案口罩。

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【其他內容】 【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個

口罩即時起在 Grace Gift 網店發售，售 $499 新台幣 (約 $138 港幣) 一盒，有 20 個口罩。但注意此口罩因版權問題，只接受台灣國內訂購，不寄部海外，香港用戶可能要台灣朋友代為訂購。 

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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