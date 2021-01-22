【一盒齊三色】保良局x愛的家新版星之希望口罩 售$118/50個 廠方更會捐出 $50!

愛的家表示，即時在門市和網店發售愛的家「Hope 2021」口罩。



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廠方指踏入新一年，保良局和愛的家再度攜手，推出最新版「Hope 2021」口罩。印有希望之星圖案的紅色、銀灰及金沙色口罩，特別醒目。每售出一盒「Hope 2021」口罩，廠方就會捐款 $50 予保良局，支持社區關愛扶弱工作，為有需要人士帶來「希望」。

今次「Hope 2021」口罩一盒已有齊三色，售價為 $118/50個。

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愛的家口罩規格

50片/盒

成人用 175 x 95 (+/-5)mm

中童用 145 x 95 (+/-5)mm

顏色：3色配星星圖案

紅色20片，銀灰15片，金沙15片

通過香港SGS

隨機樣版檢測為：

BFE PFE 99%

ASTM LEVEL 3

EN14683 TYPE IIR

香港製造

售價:$118

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。