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【一盒齊三色】保良局x愛的家新版星之希望口罩 售$118/50個 廠方更會捐出 $50!

行內熱話 01:50 2021/01/22

分享：

愛的家表示，即時在門市和網店發售愛的家「Hope 2021」口罩。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

 

廠方指踏入新一年，保良局和愛的家再度攜手，推出最新版「Hope 2021」口罩。印有希望之星圖案的紅色、銀灰及金沙色口罩，特別醒目。每售出一盒「Hope 2021」口罩，廠方就會捐款 $50 予保良局，支持社區關愛扶弱工作，為有需要人士帶來「希望」。 

今次「Hope 2021」口罩一盒已有齊三色，售價為 $118/50個。

    點擊圖片放大
    +3
    +2


【其他內容】 【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個

愛的家口罩規格 

50片/盒

成人用 175 x 95 (+/-5)mm

中童用 145 x 95 (+/-5)mm

顏色：3色配星星圖案

紅色20片，銀灰15片，金沙15片

通過香港SGS

隨機樣版檢測為：

BFE PFE 99%

ASTM LEVEL 3

EN14683 TYPE IIR

香港製造

售價:$118

口罩購買連結<<< 

【其他內容】 【附購買連結】3E>99% ! 日本進口 CB MASK Premier 售$29.9/50個

【其他內容】  【附購買方法】99% 抗菌! Sanrio 正版圖案可重用口罩 多種人物現貨超抵價 $5 個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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