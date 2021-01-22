通過歐盟 REACH化學物質檢測! Wilson Tech 新年印花獨立包裝口罩售 $75/30 個

香港口罩廠 Wilson Tech Mask HK 表示，正發售新年印花口罩。



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今次廠方推出的賀年口罩有三個系列，每個系列又有 3 個不同印花款式，所有款式均相當有意頭。口罩不但提供 Level 3 防護，通過歐盟「REACH」209種化學物質檢測標準。新年印花口罩售價為 $75 盒，有 30 個獨立包裝口罩。

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Wilson Tech口罩規格

• 香港製造

• 內有 3 款,每款 10 個

• 一盒 30 個獨立包裝

• 三層過濾掛耳式設計

• 尺寸：175mm /145mm

• 口罩符合 ASTM F2100 Level 3 標準

• BFE (細菌過濾效果) ≥ 98%

• PFE (微粒過濾效果) ≥ 98%

• 無塵車間符合 IS0 14644-1:2015 Class 7 標準

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。