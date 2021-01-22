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通過歐盟 REACH化學物質檢測! Wilson Tech 新年印花獨立包裝口罩售 $75/30 個

行內熱話 01:37 2021/01/22

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香港口罩廠 Wilson Tech Mask HK 表示，正發售新年印花口罩。
                 
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

今次廠方推出的賀年口罩有三個系列，每個系列又有 3 個不同印花款式，所有款式均相當有意頭。口罩不但提供 Level 3 防護，通過歐盟「REACH」209種化學物質檢測標準。新年印花口罩售價為 $75 盒，有 30 個獨立包裝口罩。

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Wilson Tech口罩規格

• 香港製造
• 內有 3 款,每款 10 個
• 一盒 30 個獨立包裝
• 三層過濾掛耳式設計
• 尺寸：175mm /145mm
• 口罩符合 ASTM F2100 Level 3 標準
• BFE (細菌過濾效果) ≥ 98%
• PFE (微粒過濾效果) ≥ 98%
• 無塵車間符合 IS0 14644-1:2015 Class 7 標準

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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