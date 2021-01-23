上世紀 80 年代是香港霓虹燈最火紅年代，無論麻雀館、夜總會、酒樓，甚至當鋪商戶均使用霓虹燈作招牌牌匾，五光十色夜景標誌著香港繁華景象，隨時代轉變霓虹燈招牌少之又少，香港霓虹燈手工藝師傅更是寥寥無幾。有製作霓虹燈招牌近 50 年師傅認為，只要有需求一定能繼續做下去，近年與藝術家和保育團體合作，霓虹燈常出現藝術作品展覽中，使得以延續生命力。

近代霓虹燈招牌光管政府已立新例規管。霓虹燈工作室創辦人胡智楷指，招牌條例關係不會做大型招牌，變相縮少霓虹燈裝置放回室內，或者藝術家用作設計、放於展覽之中。

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服務對象不同，以前商鋪使用霓虹燈，現時藝術家採用作品將霓虹燈演譯出來，甚至有客人將霓虹燈的牌或燈飾放回家。他續指，曾接有數位外國客人特意找他製作霓虹燈，再運回外國當地家中擺放，更要求製作中文字。

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▲ 胡師傅製作「押字」霓虹燈，將會在《犇墟 @ 饒宗頤文化館 ‧ 本土文化節》展覽中展出。

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事實上，製作霓虹燈招牌非一人之力，人手製作霓虹光管只是工序部份。胡智楷又說，先經過繪圖師及書法家提供設計和造字樣，之後把字體放大，而霓虹師傅按照設計圖完成製作，還需要師傅製作鐵製招牌、油漆和搭棚安裝。他憶述：「 90 年代我與數個師兄弟，整個星期一起工作、一起睡覺，這段日子是最深刻，因在那個年代才出現，現在不會再發生。」

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胡智楷又說：「若現在還有人願意找我造霓虹燈，我也很樂意做」。他透露，去年聖誕節他接下商業機構工作，製作 3D 霓虹燈聖誕樹：「設計公司相對大膽，且製作十分困難，未知自己能否完成效果，所以這個效果較深刻。」

從事霓虹燈製作近 50 年的胡智楷已成立同名工作室，近年他一直透過媒體，讓大眾知道霓虹光管不僅局限平面字體的圖案和招牌，還可製作 360 度霓虹光管。

▲ 去年聖誕節胡智楷接下商業機構工作，製作 3D 霓虹燈聖誕樹。

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