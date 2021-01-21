【疫市直擊】深水埗強檢街市營業額跌5成特賣場無客　商販老闆：生意前所未有咁差

▲ 肉檔大嘆平時四點就賣完收檔，現在賣到六點還有一堆貨。

新冠肺炎肆虐，政府宣布深水埗要劃區進行強制檢測，該區市面「風聲鶴唳」，北河街市政街市一帶乾濕攤檔慘淡經營，營業額大跌一半，商販叫苦連天，連一向「迫爆」的深水埗電子特賣城也「人跡罕至」。商販老闆同稱，疫情下生意首次錄得如此跌幅。

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在街市 1 樓經營雞檔的鍾先生直言，今天（1 月 21 日） 生意之差前所未有，生意跌近 5 成，說：「人流大減一半，不是客人沒消費意欲，是客人根本不敢來深水埗。上年有新冠肺炎疫情時我們生意都一直 OK，跟沒疫情時候基本上是持平甚至生意做得更多；但政府之前一公布深水埗要強制檢測，人就不敢來了。」

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經營肉檔的黎先生表示，北河街街市一直以來都有非常多外區客：「我們貨品出名平靚正，故吸引沙田、美孚、東涌等外區客光顧，現在外區客是全部失踪，今日只可以做街坊生意。之前我們下午 4 點就賣完肉收檔的了，現在企到六點仍在等客，希望可以將肉賣完。現在生意最少跌一半，慘。」

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