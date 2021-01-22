【企業資安】改善物聯資訊保安　應從 DNS 方案著手

企業管理層期望網絡自動化，提升效率減成本，但當應用如物聯設備等加入網絡，資訊保安問題亦變得複雜。 Infoblox 認為，用 DDI（DNS、DHCP 及 IPAM）上的資安技術，可為公司系統設防。

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Infoblox 大中華區總經理林子聰舉例指，醫療機構部署物聯設備，物聯設備連網都會透過 DNS，故 Infoblox 的 DNS 保安方案就可派上用場。不過，現在新冠肺炎疫情大流行，更多遙距醫療服務發生，資安管理人要了解更多登入情況，林子聰指，除了傳統在地設備外，更要延伸到混合環境，與雲端結合。

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林子聰表示，這是 Infoblox 提供雲端與傳統在地設備方案的原因，讓管理人在網絡中間全面管理不同系統，他強調，跟市場對手只能提供一部分技術不同， Infoblox 在 DNS 保安上更早發展，亦更全面。

Infoblox 首席保安官 Alvin Rodrigues 補充，DDI 保安方案可在網絡運作時找到有問題的行為，再自動發布到企業或組織各個網絡設備上，對相關 IP 封鎖。

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Photo：Omar Barcena