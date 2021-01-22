  • 21°C
香港時間 : 2021122日 (五) 18:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【管理Tips】「明星」・「金牛」・「土狗」分類員工　阿里巴巴前總經理分享炒人準則

商管策略 15:47 2021/01/22

分享：

內地科技企業阿里巴巴有一套獨特的管理方法，將員工的價值觀和業務成績分成 5 大類。阿里巴巴旗下銷售團隊「中供鐵軍」的前總經理俞朝翎指，開除員工是管理團隊的重要學問之一。他對於必須開除哪類員工、如何開除員工，以致如何善後等問題上，提出自己的見解。

俞朝翎表示，阿里巴巴將員工根據價值觀和業務成績分為 5 大類。分別為：業績好和價值觀正確的「明星」、業績差但價值觀正確的「白兔」，業務能力好但價值觀錯誤的是「野狗」；兩者表現皆一般的「金牛」，最後是兩者均表現欠佳的，叫「土狗」。

小米派百萬獎金給員工 科企行家：「小菜一碟」我們送樓……津貼見下頁

俞朝翎認為，公司需要通過溝通和培訓將更多屬於「金牛」的員工培養成「明星」。至於處理「白兔」，公司可提供提升業績的培訓給員工，如沒有改善，需予以懲罰。至於「土狗」和「野狗」，即使後者業務能力好仍要開除，因會損害公司形象。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

你的工作中了幾項？5個比低薪更危險的「無得撈」訊號見下頁

俞朝翎提出開除員工的三部曲。首先，開除員工前，先指出其問題，再要求員工就此作出改進。然後使用「情理法」跟被開除的員工進行談話，表示肯定員工對公司的付出，但改進後仍未能達公司要求，管理者亦對此感到十分惋惜。最後，迅速將被開除的員工送走，並對在職員工進行「消毒」，以免影響其他員工的士氣。

薪金公開・同事互相批評 Netflix另類管理文化成致勝之道見下頁

業務能力好但價值觀錯誤的「野狗」，以及兩者均表演不佳的「土狗」均成為阿里巴巴開除的對象。

提升中小企現金流。高達450,000積分！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：創業酵母、JobStreet、阿里足跡

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【管理Tips】當面批評・潑你冷水 遇上「乞人憎」老闆3招輕鬆應對
2020/09/29
【管理Tips】當面批評・潑你冷水 遇上「乞人憎」老闆3招輕鬆應對
【管理Tips】「新領工作者」興起毋須高學歷　企業大量招聘半途轉職者
2020/10/11
【管理Tips】「新領工作者」興起毋須高學歷　企業大量招聘半途轉職者
僱員培訓 人才管理 裁員 阿里巴巴

下一篇文章

【SME學堂】超市開火鍋店兼賣周邊產品　業績突破半億的生意經（多圖）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選 更多

【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【疫市直擊】花市取消又重開・工展會延期・美食嘉年華網上搞　一文看清展覽活動舉行實況（持續更新）
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【抗疫基金】政府加碼240億元資助供企業申請　一文看清受惠行業及申請方法
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【遙距營商計劃】政府加碼到19億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【限聚令禁堂食】一文看清港九食肆休業重開狀況及營業時間（持續更新）
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】香港連鎖商戶+小店+便利店+商場+網購 最新購物平買著數優惠 特色口罩筍購情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣