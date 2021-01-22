內地科技企業阿里巴巴有一套獨特的管理方法，將員工的價值觀和業務成績分成 5 大類。阿里巴巴旗下銷售團隊「中供鐵軍」的前總經理俞朝翎指，開除員工是管理團隊的重要學問之一。他對於必須開除哪類員工、如何開除員工，以致如何善後等問題上，提出自己的見解。

俞朝翎表示，阿里巴巴將員工根據價值觀和業務成績分為 5 大類。分別為：業績好和價值觀正確的「明星」、業績差但價值觀正確的「白兔」，業務能力好但價值觀錯誤的是「野狗」；兩者表現皆一般的「金牛」，最後是兩者均表現欠佳的，叫「土狗」。

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俞朝翎認為，公司需要通過溝通和培訓將更多屬於「金牛」的員工培養成「明星」。至於處理「白兔」，公司可提供提升業績的培訓給員工，如沒有改善，需予以懲罰。至於「土狗」和「野狗」，即使後者業務能力好仍要開除，因會損害公司形象。

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俞朝翎提出開除員工的三部曲。首先，開除員工前，先指出其問題，再要求員工就此作出改進。然後使用「情理法」跟被開除的員工進行談話，表示肯定員工對公司的付出，但改進後仍未能達公司要求，管理者亦對此感到十分惋惜。最後，迅速將被開除的員工送走，並對在職員工進行「消毒」，以免影響其他員工的士氣。

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▲ 業務能力好但價值觀錯誤的「野狗」，以及兩者均表演不佳的「土狗」均成為阿里巴巴開除的對象。

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