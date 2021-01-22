【取Fund攻略】中小企資援組專員教路  申請「一擊即中」靠一個關鍵

中小企資源不多，實行每項決策前都要想清想楚，以效率為本，當然申請政府資助或貸款計劃，都希望可以一擊即中，一次過完成申請程序並順利獲批，減省時間及人力物力。要提升申請獲批成功率，不單止要準確填寫申請表，其實在提交申請前，有更重要的因素要考慮。

生產力局中小企營商服務部業界及初創關係經理梁家敏表示，政府的資助或貸款計劃選擇眾多，中小企或會發覺其企業符合多個計劃的申請資格，於是認為提交多個申請，以漁翁撒網方式來增加獲批機會。「事實上，要成功獲批，最重要是因應企業的需要而選擇合適的計劃，前提是中小企要先了解自己公司目前的營運狀況和發展方向，例如是打算加強技術提升、市場拓展，抑或是員工培訓。有了明確方向，才因應需要選擇合適的資助計劃。」

漁翁撒網申請大忌 集中精力增加勝算

梁家敏提醒，中小企不宜同一時間申請太多項資助計劃，中小企的人手一般較為緊絀，如果同時為多個項目申請不同的資助計劃，在人手或時間安排上，可能較難同時兼顧。她建議中小企可按公司發展計劃的重點，依次序去選擇資助計劃，重點申請一、兩個計劃，更易一擊即中。此外，如首次申請未能成功，中小企務必要先行自我評估首次申請未能獲批的原因，對症下藥再作申請，才能增加獲批的機會。

▲ 中小企應按公司發展計劃重點，依次序去選擇資助計劃，並重點申請一、兩個計劃，更易達至一擊即中。

既然選擇合適的計劃，是成功獲批的關鍵，那麼中小企應如何入手挑選？「他們可利用生產力局的網上配對系統，根據公司狀況和發展方向，選擇希望在哪些方面獲得支援，系統會因應其選擇而篩選合適計劃供他們參考。」梁家敏表示，如果中小企在選擇時遇上困難，亦可以向「中小企資援組」（SME ReachOut）尋求協助。

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四大服務支援申請 分享成功案例經驗

「中小企資援組」主要提供4大免費服務支援中小企，包括一對一免費諮詢服務、協助中小企配對合適資助計劃、解答各種申請疑難以及為中小企檢視申請表。生產力局中小企營商服務部業界及初創關係經理陳慧芳舉例：「有一間本地製作和設計公司，有意推廣業務至內地市場。去年1月與我們接觸，資援組為其進行一對一免費諮詢服務，先了解他們的背景及業務發展情況，然後配對多個合適的政府資助給他們考慮，再於1個月內提供了3次個別諮詢，當中就其申請BUD專項基金提供建議，亦為他們解決填寫申請表的疑問，同時協助他們檢視和釐清申請表的各項內容和細則，促使企業順利提交申請，結果申請順利獲批。」

上述例子說明，中小企可花多點功夫在選擇合適計劃之上，在提交申請前先釐清計劃之目標、要求和細則，而透過「中小企資援組」的緊密協助，中小企在整個選擇和申請過程中，可更快對準目標。只要對申請要求掌握得更好，就可減少補交或填漏的情況，提升一擊即中的機會。

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除了上述服務之外，「中小企資援組」亦會夥拍商會、初創和中小企組織，透過不同渠道如研討會、工作坊、分享會等，傳授熱門資助計劃的申請攻略；「中小企資援組」亦會主動落區，在不同工商廈提供政府資助計劃的資訊，並現場進行一對一諮詢服務，中小企可留意其動向，適時尋求協助，使申請政府資助或貸款計劃的過程更流暢，以及節省時間與資源。

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（資料由客戶提供）