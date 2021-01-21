【附購買方法】99% 抗菌! Sanrio 正版圖案可重用口罩 多種人物現貨超抵價 $5 個

MISS Mammy 網店表示，Sanrio 正版圖案可重用口罩正在特價發售。



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此重用口罩是 Sanrio 正版授權，提供多款可愛圖案，而且口罩是可重用 30 次，店方指可提供 99% 抗病菌。此口罩提供成人及小朋友尺寸，在 Sanrio 官網售 $45，此店卻現貨清貨售 $5。發售款式如下:

成人-鴨仔

成人-布甸狗

成人-Twinstar

小童-鴨仔

小童-布甸狗

小童-Twinstar



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Sanrio 可重用口罩規格

-專利設計可洗 30 次

-已通過檢測, 沖洗 50 次後, 抗菌效果仍達 99% 以上

-外層: 布料織物, 有效防唾 液飛 沫

-中層: 抗物料面

-內層: 親膚無損織物

-大人size: 15cmx25cm

-小朋友size: 11cmx20cm

售價 : $5/個

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。