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【管理Tips】無 Wi-Fi 熱點也是理由？調查：80後員工下班「潛水」託辭不應機

商管策略 18:21 2021/01/21

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接近 59% 的千禧世代表示，他們會聲稱外遊時因超出手機服務範圍，又沒有 WiFi 上網服務，故無法回覆老闆的 Whatsapp 信息、電郵甚至電話。

工作與生活平衡（Work-Life Balance）已成為新世代追求的理念。早前有打工仔在網上討論區發文，批評公司年輕同事無責任心，指他們在放工後「潛水」，不回覆電郵或《WhatsApp》信息。對於放工或休假時應否回覆工作事宜，也是個「世紀難題」。

放假照覆公司Msg・電郵無間輪迴  兩招解決打工仔無法放工困局見下頁

在網上發文的打工仔指，每次午飯時間和下班後都聯絡不到新同事；即使傳送電郵或《WhatsApp》留言 ，他們不會即時回應，回到公司才回覆。該名打工仔認為，「咁我搵得佢哋都係緊要嘢，點可以唔應機？」又指現時科技發達，回覆電郵或《WhatsApp》太困難，不明白新一代同事的想法，並考慮向公司人力資源部商討這個情況。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度見下頁

無 Wi-Fi 都係唔「應機」理由？

3 種會議桌格局要留神 跟上司開會坐位的「藝術」見下頁

隨著「Y世代/千禧世代」（約指 80、90 後）開始成為職場生力軍，他們亦有獨特方法應對。據旅行保險公司安聯全球救援（Allianz Global Assistance）的調查顯示，千禧世代為免影響外遊時的心情，大多會向老闆撒謊。接近 59% 的千禧世代表示，他們會聲稱外遊時因超出手機網絡範圍，又沒有 Wi-Fi 連網服務，故無法回覆老闆的《WhatsApp》信息、電郵甚至來電。

誰最愛加班？研究：中國工時最長・韓國主管最「爆肝」見下頁

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Photo：unsplash、Charlestons TheDigite

撰文 : 廖淑瑩

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