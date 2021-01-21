【一盒齊款】Govek 精美圖案賀年款! 四大系列獨立包裝Lv3口罩售 $49 盒

莎莎香港表示，即時發售 Govek 新年口罩。



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Govek 新年口罩斤上花開富貴、年年有餘鯉魚、開運小牛和招財貓圖案等，精美獨特。當中年年有餘提供成人尺寸、吉祥花有成人和中童，開運小牛為中童，至於招財貓是幼童專享。Level 3 獨立包裝口罩售價為 $45/15個。



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Govek 口罩規格

ASTM LEVEL 3

過濾效率PFE≥99%，BFE≥99%

有效過濾微細灰塵，細菌，花粉

STC(香港標準及檢定中心) 檢測認證

成人尺寸: 175mm x 95mm | 中童尺寸: 145mm x 90mm | 幼童尺寸: 125mm x 90mm



15 個獨立包裝

售價 :$49/盒 2盒或以上可享折

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。