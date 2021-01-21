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【數碼轉型】Uniqlo・抖音出支付App撈過界？電子支付成零售品牌「吸金」戰場

商管策略 19:14 2021/01/21

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隨著科技發展進步，電子支付逐漸成為消費者支付的新方式，甚至成為品牌「吸金」新戰場。日本連鎖休閒服飾品牌和內地短片分享平台 Tik Tok（抖音），也「撈過界」先後在品牌旗下 app（流動應用程式）推出電子支付功能。

Uniqlo 母企迅銷集團（Fast Retailing）與日本三井住友銀行開發 Uniqlo Pay，程式可將銀行帳戶或信用卡連接，顧客結帳時出示 Uniqlo Pay 內的二維碼（QR code）即可付款。

街市買餸可用二維碼電子支付 中銀香港為政府街市商戶提供 BoC Bill 收款服務見下頁

目前該付款方式只在日本推行，Uniqlo 日本分店大多接受 Uniqlo Pay，未來網上商店及另一品牌 GU 將支援 Uniqlo Pay 付款。現時日本最大支付工具程式為《PayPay》，註冊用戶有 3,500 萬人，而 Uniqlo App 的下載次數已達 3,000 萬次。

【財來自有Fund】百分百政府擔保貸款 利息僅2.75厘最多借500萬見下頁

流動程式可將銀行帳戶或信用卡連接，顧客結帳時出示Uniqlo Pay 內的 QR code 即可付款。

掃手機俾錢太落後？Amazon One手掌支付面世見下頁

《Tik Tok》母企字節跳動也宣布在內地版的《抖音》中推出抖音支付方式，現階段只在中國地區提供服務，支援中國多間銀行的提款卡，用戶可進行儲值、提款、轉帳等。

據市調機構「艾瑞諮詢」的數據顯示，2020 年第 1 季中國流動支付市場交易規模達 56.7 萬億元人民幣，同比增長 2.3%。此外，農曆新年臨近加上今件受新冠肺炎疫情影響，機構預計市民採用電子支付形式派發「利是」的情況會上升。

當舖增支付App收錢・FB專頁宣傳轉型　當舖生意跌3成仍可生存見下頁

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Photo：unsplash、Uniqlo

撰文 : 廖淑瑩

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