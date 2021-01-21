【數碼轉型】Uniqlo・抖音出支付App撈過界？電子支付成零售品牌「吸金」戰場

隨著科技發展進步，電子支付逐漸成為消費者支付的新方式，甚至成為品牌「吸金」新戰場。日本連鎖休閒服飾品牌和內地短片分享平台 Tik Tok（抖音），也「撈過界」先後在品牌旗下 app（流動應用程式）推出電子支付功能。

Uniqlo 母企迅銷集團（Fast Retailing）與日本三井住友銀行開發 Uniqlo Pay，程式可將銀行帳戶或信用卡連接，顧客結帳時出示 Uniqlo Pay 內的二維碼（QR code）即可付款。

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目前該付款方式只在日本推行，Uniqlo 日本分店大多接受 Uniqlo Pay，未來網上商店及另一品牌 GU 將支援 Uniqlo Pay 付款。現時日本最大支付工具程式為《PayPay》，註冊用戶有 3,500 萬人，而 Uniqlo App 的下載次數已達 3,000 萬次。

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▲ 流動程式可將銀行帳戶或信用卡連接，顧客結帳時出示Uniqlo Pay 內的 QR code 即可付款。

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《Tik Tok》母企字節跳動也宣布在內地版的《抖音》中推出抖音支付方式，現階段只在中國地區提供服務，支援中國多間銀行的提款卡，用戶可進行儲值、提款、轉帳等。

據市調機構「艾瑞諮詢」的數據顯示， 2020 年第 1 季中國流動支付市場交易規模達 56.7 萬億元人民幣，同比增長 2.3%。此外，農曆新年臨近加上今件受新冠肺炎疫情影響，機構預計市民採用 電子支付形式派發「利是」的情況會上升。

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Photo：unsplash、Uniqlo