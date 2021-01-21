一年投資 10 億美元（約港幣 77 億元），全面進行數碼轉型。2020 年受新冠肺炎疫情影響，業績卻不跌反升，國際快餐店品牌麥當勞是如何做到，中小企又如何學習取經？

早在 2017 年，麥當勞前執行長（CEO）Steve Easterbrook 在其任內宣布「速度增長計劃」，以科技為基礎的餐飲體驗升級。期間強化外賣、app（流動應用程式）、自助服務機（Kiosk）服務，還以超過 3 億美元收購以色列初創企業 Dynamic Yield，目標以人工智能（AI）建立一套個人化推薦引擎。這些科技計劃，令麥當勞在新冠肺炎疫情期間收入大增。

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此外，得來速（Drive Thru）策略在新冠肺炎疫情期間重要性大增，6 大重點市場（美國、加拿大、法國、英國、德國及澳洲）有 70％ 業績由得來速貢獻。這歸功於麥當勞全球約 65％ 的餐廳（約 2 萬間）、美國約 1.4 萬間餐廳中，近 95％ 餐廳提提供免司機或乘客落車送餐服務。

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麥當勞未來加強「得來速」優勢，包括提供「預接單」，無需人手確認點餐內容，由機器判斷後即可完成定單；第二是「快取」，當以網上訂餐的消費者快抵達餐廳時，系統會自動提醒員工。麥當勞希望顧客無論是從電話、得來速車道點餐，最終都只需要在取餐時與店員互動。

麥當勞 2020 年從數碼渠道帶來的全系統銷售達到 100 億美元（約港幣 770 億元），佔其全球 6 大市場總銷售額 2 成。麥當勞財務總監 Kevin Ozan 表示，麥當勞每年將投入 10 億美元的科技預算，又看好 「數碼渠道」全系統銷售能加速增長。

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