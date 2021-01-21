【這些機會】小米派百萬獎金給員工　科企行家：「小菜一碟」我們送樓……津貼

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員工福利好，隨時令員工工作動力增加。內地科技企業「小米」早前宣布向 2 個部門的員工發放百萬美元獎金，相信不少打工仔對此消息感到十分「葡萄」（妒忌）。科技企業一向以福利好見稱，除了向員工派發獎金，有企業甚至提供買樓津貼！
（1） 騰訊
一向出手闊綽的騰訊，去年「豪擲」1.7 億元人民幣，向超過 1 萬名員工每人贈送 1 部華為 Mate Xs 作為中秋節禮物。騰訊在 2016 年為紀念公司成立 18 周年，向每名員工派發 300 股騰訊股票，同時為在職甚至是離職員工提供總額達 3,000 元人民幣的利市（利是）。
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（2） 小米
除了派發獎金，小米員工買樓也有優惠！2017 年萬科與小米開發的房地產項目，供小米員工內部認購，售價為 950 萬至 1,000 萬元人民幣。市場消息稱，有關售價只是市場價的一半。
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（3） Apple
Apple 有不少為女性員工而設的福利。員工如果是準媽媽，可享有共 18 周的有薪產假，男士也會有 6 周的侍產假。公司甚至提供「雪卵」服務，如女員工想儲存卵子遲些生育，Apple 會為她們支付「雪卵」服務的費用。
（4） Space X
Tesla 的總部 Space X 設有駐場按摩師，員工可以在工作後紓緩解壓。
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Photo：Raysonho、Huawei Central、unsplash
撰文 : 廖淑瑩