【旅遊寒冬】機場零售餐飲全面失陷　訪日本遊客大減87％創1964年最大跌幅

新冠肺炎疫情重創全球旅遊業，期間到訪日本的旅客數量大跌。據日本觀光廳公布的最新數據顯示，2020 年訪日遊客僅得 411 萬人次，較 2019 年相比大減 87.1%，創下自 1964 年開始統計以來的最大跌幅。

國泰裁員・觀光叫停 回顧2020年旅遊航運業「最慘」1 年【見下頁】

受新冠肺炎疫情影響，各國實施出入境限制，導致日本年訪遊客人數倒退至 1998 年水平。日本觀光廳指出，2020 年訪日外國遊客為 411.59 萬人，較 2019 年大減 87.1%，數字是自 2011 年發生東日本大地震以來，訪日遊客人數首次下跌。去年日本出境人數為 317.42 萬人，減幅為 84.2%，也創下該國自有記錄以來最大減幅。

【財來自有Fund】一文睇晒最新中小企資助/貸款 找出目標計劃無難度【見下頁】

▲ 關西機場內 150 間店舖已有半數停業，而仍在營業的店舖也大多都縮短營業時間。

日本薩利亞純利大跌8成 社長批評政府只幫中小企 （多圖）【見下頁】

訪日旅客大減，令當地機場不少店舖停業。其中在關西機場免稅店和餐飲店等商戶紛紛停業，現時機場內 150 間店舖已有半數停業，而仍在營業的店舖也大多都縮短營業時間。

營運機場的關西機場公司在 2020 財年半年度（4 月至 9 月）業績首次出現虧損，其中約佔營業利潤 6 成的租戶利潤減少 76%，對同時運營大阪（伊丹）機場和神戶機場的該公司經營造成嚴重影響。

東京疫情「緊急事態」日本和民料蝕4000萬 難攻外賣轉多角度救市（多圖）【見下頁】

提升中小企現金流。高達$1,500獎賞！條款細則適用

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

Photo：Pupudog's Blog、樂活的大方、nakashi@Flickr