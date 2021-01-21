【附購買連結】多款台灣製中衛口罩 屈臣氏減價售 $149/50個 另仲有 92 折 另送兒童口罩一包

中衛口罩終於在屈臣氏網店減價。



【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新】

屈臣氏網店上的各款 50 個裝中衛口罩，售價由之前的 $169 盒下調至 $149 盒，暫時在網店上還有 4 種顏色選擇。買家於 1 月 21 日購買，更有額外 92 折優惠。此外，買中衛口罩滿 $99，即送 CSD 兒童口罩一包。



【其他內容】 【附優惠詳情】名廠超劈價! Medicom Premier Safe+ Mask 超特價售 $34/50個

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



口罩購買連結<<<



【其他內容】 【附購買連結】日本製造口罩特價祭! Medicom 三文魚售 $139 盒 / 平和 3D 各款售 $149 盒



【其他內容】 【買 1 送 1】 MEDEIS URBAN / JOYFUL 口罩一齊六色 Lv2 售$79/50個



購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。