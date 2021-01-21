【一盒齊10色】愛的家新推大地十色 Lv3 口罩 售 $118/50個

愛的家表示，即時在網店和門市發售大地十色 Lv3 口罩。



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新口罩為香港製造，支援 Level 3 高防水平。今次採用冬天色系 10 色配搭，配上 10 色耳帶，感覺時尚。此口罩一盒已齊 10 色，售 $118/50個，最適合好色的你。



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愛的家口罩規格



成人 175x95mm (+/-5mm)

50片裝

香港製造

ASTM Level 3

EN14683 Type IIR

售價:$118

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。