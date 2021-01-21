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【消委會五星品牌】更加貼面! 理的新推中大碼港產 Lv3 口罩 獨立包裝售 $98/30個

行內熱話 02:48 2021/01/21

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理的口罩表示，即時發售中大碼口罩。
                  
 【一文看清口罩供應】時尚口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網店優惠 最新口罩特價情報 【即日不斷更新

早前理的已推出香港製造的獨立包裝大碼和小碼口罩，今次再推出中大碼。此尺寸即是 16cm x 9cm 設計，更適合小面人士使用，配戴時會更為貼面。

新口罩同為 Level 3 水平，香港製造，全獨立包裝，耳帶也是轉用無痛彈性闊耳帶設計。此口罩的售價為 $98/30 個。 

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    +3
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理的口罩規格

-16cm x 9cm
- 符合美國標準ASTM F2100-19 (Level 3)
- 符合歐洲標準 EN14683 Type IIR
- B.F.E. , P.F.E. , V.F.E. ≥99%
- 符合MRI(磁力共振)安全標準
- 生產製造符合ISO 9001
- 拒水面層及底層
- 不含玻璃纖維
- 三層掛耳式設計
- 一次性使用

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

撰文 : 張文啟

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